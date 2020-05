Domizzi: “Aguero per Lautaro Martinez? L’Inter ci guadagna! Tralascio…”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona e fra i nomi per sostituirlo all’Inter nelle ultime ore è spuntato il connazionale Aguero. L’ex difensore Maurizio Domizzi, intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha promosso il nome dell’attaccante del Manchester City per i nerazzurri.

FRA I TOP D’EUROPA – Maurizio Domizzi non nasconde affatto la sua ammirazione per Sergio Aguero. Il Kun potrebbe lasciare il Manchester City, vista la squalifica dalle competizioni UEFA degli inglesi. Secondo l’ex difensore, ora allenatore, sarebbe un sostituto ideale anche per Lautaro Martinez: «Io credo che Aguero sarebbe un grande prospetto per chiunque. Ho un debole particolare per lui, perché secondo me è un giocatore straordinario: unisce una qualità e una forza nelle gambe al senso del gol e di saper occupare bene l’area. Pochi giocatori sanno mettere insieme tutte queste caratteristiche, è un giocatore formidabile. Lui all’Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez? Facendo un discorso sul presente, tralasciando l’età, l’investimento, la futuribilità e tutto il resto, in un ipotetico cambio del genere l’Inter ci andrebbe addirittura a guadagnare».