Dominguez: «Dobbiamo recuperare punti persi. Ora c’è l’Inter!»

Benjamin Dominguez, uno dei giocatori più in forma del suo Bologna, ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del club dopo il pari con la Roma. Riferimento all’Inter.

DELUSIONE – Benjamin Dominguez non riesce a nascondere la propria delusione dopo il pareggio del Bologna contro la Roma. L’esterno ha fatto impazzire Gianluca Mancini e chiunque fosse dalla sua parte. Dribbling, passaggi corretti e fatti nel momento giusto, sempre al servizio dei compagni. Dominguez è una realtà importante ormai e Vincenzo Italiano non lo toglie più dagli undici titolari. I gol di Dallinga e Ferguson non hanno comunque regalato i tre punti, la Roma ha recuperato al 98′ grazie al calcio di rigore di Dovbyk. Dominguez si è detto rammaricato e ha commentato così ai microfoni del club: «È un peccato subire gol nel finale, in questi giorni cercheremo di migliorare e lavorare sugli errori commessi per recuperare questi punti “persi” oggi, mercoledì c’è già l’Inter. Sono felice di essere qua e di star man mano conquistando i tifosi. La cosa più difficile all’inizio è stata ambientarmi, ma un po’ alla volta ci sono riuscito. Io faccio quello che mi dice il Mister, se mi chiede di puntare l’avversario, io lo faccio»