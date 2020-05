Domenica incontro Gravina-Governo: protocolli sul tavolo – Sky

Condividi questo articolo

Domenica il presidente della FIGC Gabriele Gravina incontrerà il comitato tecnico-scientifico del Governo. Sul tavolo c’è il protocollo per la ripresa degli allenamenti che ancora non convince il Governo. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

ASSEMBLEA IN CORSO – In questo momento è in corso l’Assemblea di Lega, ma gli occhi sono puntati anche sull’incontro di domenica tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Comitato tecnico-scientifico del Governo per discutere del protocollo sulla ripresa degli allenamenti: «L’assemblea di è riunita alle 12 e si parlerà della ripresa degli allenamenti, il tema caldo del momento. Il decreto del Presidente del Consiglio non permette da lunedì gli allenamenti individuali per gli sport di squadra e anche di questo si discute, ma ci sono vari tavoli. Da domenica andrà in scena il colloquio tra Gravina e il comitato tecnico-scientifico del governo per valutare i punti poco chiari del protocollo di ripresa degli allenamenti».