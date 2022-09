Domenghini: «Dispiace per Sensi, era il più bravo e ora un brocco!»

Sensi è in prestito dall’Inter al Monza e cerca di rilanciarsi dopo tre anni segnati da una marea di infortuni muscolari. L’ex nerazzurro Domenghini, nel corso di Piazza Affari su TMW Radio, mostra il suo rammarico per l’ascesa frenata del centrocampista.

CHE PECCATO – Nel valutare i migliori centrocampisti in Italia Angelo Domenghini fa un nome a sorpresa: «Penso che siano i titolari degli Europei. Quelli sono i più bravi che ci sono in giro: Marco Verratti, Nicolò Barella. Poi mi dispiace per Stefano Sensi, che è stato un po’ scartato. Sensi era il più bravo di tutti, ora è diventato un brocco! Questi sono i più bravi che ci sono, poi non è che si giochi all’azzardo: si gioca guardando le partite domenica per domenica, vedendo e avendo coraggio di far giocare un ragazzo giovane. Per un centrocampista è la stessa identica cosa per un attaccante e per un difensore».