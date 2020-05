Domani incontro per i protocolli, la Figc aspetta risposte politiche – TS

“Tuttosport” riporta che domani la Figc avrà delle risposte sul protocollo medico, fondamentale per la ripartenza.

SUMMIT DECISIVO – Finalmente è stato fissato l’incontro tra il comitato scientifico del governo e la commissione medica Figc. Domani si svolgerà uno degli snodi cruciali che potranno condurre alla ripresa della Serie A. I nodi principali riguardano il distanziamento e i nuovi positivi.

SCELTA POLITICA – Come si è potuto “pesare” in questi giorni il problema non è medico, ma politico. Il rischio zero non esiste, e va valutato se questo è accettabile. Un medico non farebbe mai ammalare nessuno, mentre la politica può fare sintesi tra i bisogni della persona, dell’economia e della salute. Delle necessità di questa sintesi si sta discutendo negli ambienti goverantivi e politici.

CONSIGLIO RINVIATO – La Figc aspetta e proprio per avere in mano tutti gli elementi compreso il decreto per le questioni economiche ha deciso di rinviare a data da destinarsi il consiglio federale originariamente convocato per venerdì 8 maggio.