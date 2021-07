Doku: «Lukaku mi ha consolato. Bella persona, mi aiuta a migliorare»

Jeremy Doku, attaccante del Belgio, ha parlato ai microfoni di Voetbal Belgie del rigore guadagnato ieri sera nella sfida tra Belgio e Italia e soprattutto del rapporto con Romelu Lukaku che, ancora una volta, si dimostra un grande leader dentro e fuori dal campo. Non solo all’Inter.

GRANDE RAPPORTO – Jeremy Doku ha solo belle parole per il compagno di nazionale Romelu Lukaku. Il giocatore ha infatti parlato del discusso rigore ottenuto ieri sera nella sfida tra Belgio e Italia e del rapporto con l’attaccante dell’Inter: «Quello era assolutamente calcio di rigore, chi mi conosce sa che non sono un tuffatore e cerco sempre di restare in piedi. Il mio marcatore non si aspettava il mio movimento e quindi mi ha spinto con forza. Fa male uscire così. Questo era il mio primo torneo e non mi aspettavo che saremmo stati eliminati. Romelu ha visto che ero deluso, è venuto da me e mi ha detto che non avevo nulla da rimproverarmi. Posso solo dire belle cose su di lui. Mi aiuta sia dentro che fuori dal campo e fa in modo che io alzi il mio livello».