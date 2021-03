DoDo lancia una collezione con l’Inter coinvolgendo diversi tifosi VIP

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

DoDo si tinge di nerazzurro e lo fa per una buona causa. Come annunciato dall’Inter, da oggi sono disponibili i prodotti di una collezione ad hoc, pronti a essere pubblicizzati da noti VIP interisti

DODO NERAZZURRA – “La collezione primavera-estate 2021 di DoDo – l’esclusivo brand di gioielli e ciondoli creati per essere collezionati e personalizzati – abbraccia la passione per il calcio e si tinge di nerazzurro. A partire da oggi sono infatti disponibili l’esclusivo bracciale con i colori dell’Inter in plastica riciclata – a testimonianza dell’attenzione dei due brand per la sostenibilità ambientale – e il charm in argento smaltato con i colori del Club. Il progetto di DoDo ha coinvolto diversi testimonial tifosi dell’Inter, tra i quali il nuotatore campione del mondo Gabriele Detti, le influencer Ginevra Mavilla ed Enza De Cristofaro (moglie di Danilo D’Ambrosio, ndr), e il cantante dei ‘Pinguini Tattici Nucleari’ Riccardo Zanotti“.

