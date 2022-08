Dodò: «In Serie A per dimostrare il mio valore! Ho già affrontato l’Inter»

Dodò, nuovo terzino della Fiorentina, si presenta in conferenza stampa parlando del campionato italiano e in carriera lui ha già affrontato l’Inter.

IN ITALIA – Dodò in conferenza stampa parla del campionato italiano, e a proposito di squadre che militano in Serie A lui ha già affrontato l’Inter: «La Fiorentina è una porta che si apre per me per dimostrare il mio valore in Serie A. Mi ero già informato sul campionato, so bene che la tattica per un difensore in Italia è importante. Ricordo quando giocammo contro l’Inter in UEFA Champions League, ma ho parlato anche con Roberto Carlos».