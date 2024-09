Djorkaeff: «Thuram sa calciare, il padre no! Mkhitaryan un fratello»

Djorkaeff è rimasto nel cuore dei tifosi dell’Inter, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato di Marcus Thuram e di suo padre – nonché suo grande amico -, Lilian. Poi anche di Lautaro Martinez e del Pallone d’Oro.

FAMIGLIA THURAM – Youri Djorkaeff esprime la sua opinione riguardo l’attaccante francese e il papà-amico: «Cosa ha Marcus Thuram uguale al papà? Niente! Il sorriso del papà, non sapeva calciare (ride, ndr). Entrambi i fratelli mi piacciono tanto, li apprezzo. Marcus oggi ha una presenza dentro e fuori il campo che è molto importante per l’Inter. Prima non era un centravanti, adesso lo è diventato grazie il lavoro svolto all’Inter dove sente la pressione, ma è una pressione positiva».

SUL PALLONE D’ORO – Djorkaeff parla anche della dell’attaccante argentino: «Lautaro Martinez ha vinto di tutto con l’Inter e la sua Nazionale e ha ancora tanti anni di carriera. Io ho giocato con Zidane, Ronaldo e Weah che hanno vinto il pallone d’Oro e per loro non era importante, a loro interessava vincere. Il pallone d’Oro dura una giornata ed è importante per i tifosi e le federazioni».

FRATELLINO – Djorkaeff parla in particolare del centrocampista armeno: «Mkhitaryan è un fratellino armeno. è il giocatore armeno più forte, la sua carriera parla per sé. Mi piace guardarlo giocare e parlare alle interviste. In campo lotta sempre».

Inter forte e consapevole: è la favorita per lo scudetto?

FAVORITI – Youri Djorkaeff esprime una sua opinione sulla forza dei nerazzurri: «La grande forza dell’Inter è di giocare come una grande squadra, ognuno lotta per il compagno, c’è una volontà che è molto forte. Chiunque segna, si vede il lavoro di gruppo ed è bello da vedere. I nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto, la rosa è forte e completa. In Italia continuerà a fare bene e anche in Champions League in questo nuovo format».