Djorkaeff: «Inter può vincere il Mondiale per Club. Un motivo!»

Youri Djorkaeff ha espresso la sua visione in merito alle ambizioni di successo dell’Inter nel Mondiale per Club. L’ex nerazzurro è fiducioso sulle possibilità dei nerazzurri.

IL COMMENTO – L’Inter parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per Club, prevista negli Stati Uniti a giugno e luglio. Nel frattempo, i nerazzurri sono ancora impegnati in tre competizioni nelle quali ambiscono ad arrivare in fondo. Sul punto si è pronunciato l’ex calciatore dei meneghini Youri Djorkaeff, che a Sport Mediaset ha sottolineato un aspetto: «Siamo a inizio aprile, ancora tanto dev’essere deciso. L’Inter ha un bel destino davanti a sé, anche se vi è tanto da giocare. L’Inter, che ha una grande squadra ed è in fiducia, sa che deve ragionare partita dopo partita».

Djorkaeff sulle chances dell’Inter nel Mondiale per Club

LA CONVINZIONE – Djorkaeff ha poi proseguito: «Questa squadra mi piace molto. Per quanto riguarda il Mondiale per Club, ci saranno i migliori club al mondo, tutti vogliono giocare questa competizione. Sarà il lancio del calcio nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti. A mio avviso, l’Inter può vincere il torneo».