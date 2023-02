Djorkaeff: «Dell’Inter mi piacciono 2 giocatori! Rovesciata? Moratti disse…»

Djorkaeff ha giocato all’Inter dal 1996 al 1999 regalando grandissime prodezze, tra queste l’indimenticabile rovesciata contro la Roma. L’ex stella francese rivela i due giocatori preferiti attuali in nerazzurro e il rapporto con Moratti

IERI, OGGI E DOMANI − Intervistato da Prime Video, Youri Djorkaeff ha ricordato la grande rovesciata contro la Roma per poi arrivare ad oggi: «Prendere quella palla era impossibile, rappresenta la forza dell’Inter. Il presidente Moratti voleva fare una statua fuori San Siro ma purtroppo lo stadio non era solo dell’Inter, mi disse che questo gesto rimaneva nella storia dell’Inter. C’era gente a cui piaceva il calcio e giocarlo, andare in campo insieme. Questa è stata la più grande gioia data ai tifosi. Ricordo la prima giornata a casa Moratti, lui mi disse facciamo parlare loro (agenti e dirigenti, ndr), noi andiamo a mangiare. La prima partita di San Siro? Non potevo dormire, quanto tifo della gente. Giocatore preferito di Inter oggi? Barella e Dimarco. Sono giovani e importanti per il calcio italiano. Futuro dell’Inter e della Nazionale. Mkhitaryan? Suo papà era già calciatore, spero che gli abbia dato quella forza anche mia perché ha fatto molto per il calcio mondiale e soprattutto armeno».