Djorkaeff: «Chivu? Ciò di cui l’Inter aveva bisogno, ciclo era finito»

Yuri Djorkaeff, ex Inter, parla dagli Stati Uniti sul Mondiale per Club e sulla nuova squadra di Cristian Chivu, subentrato a Inzaghi.

SCELTA – Djorkaeff su Sport Mediaset ha parlato così dell’Inter di Chivu: «Un ciclo era finito, mi piace la scelta di Chivu, conosce l’ambiente, ha lo spirito interista, è quello di cui abbiamo bisogno».

GOL INTER-ROMA – Djorkaeff sul leggendario gol: «Mi fermano sempre, anche in America, in India, dappertutto. Non è normale quando un gol, noi facciamo sport collettivo, ma ci sono momenti dove metti la luce nel calcio. E con questo gol ho portato un po’ di luce nel calcio, nei bambini, nei tifosi. Non sono mai sceso, sono ancora là».