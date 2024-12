Djimsiti non guarda Inter e Napoli: «Pensiamo a noi, solo vincere!»

Djimsiti e l’Atalanta oggi potrebbero ritornare nuovamente in testa in caso di vittoria sull’Empoli. Napoli osserva e l’Inter attende di scendere in campo domani.

TESTA BASSA – Prima della partita tra Atalanta e Como, il difensore orobico Berat Djimsiti ha parlato su Sky Sport. L’atalantino ha risposto alla domanda sulla corsa scudetto: «Noi pensiamo a noi stessi, guardiamo alle nostre gare, migliorare perché è ancora presto per parlare di tutto il resto, noi pensiamo solo a vincere le partite». Al momento, il Napoli, vincendo ieri col Genoa, è in testa alla classifica con l’Atalanta che battendo l’Empoli potrebbe nuovamente superarla. L’Inter, terza, invece, giocherà domani sera contro il Como allo Stadio San Siro.