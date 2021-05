Diritti TV, Sky dentro per un soffio: assegnato il pacchetto 2 della Serie A

CALCIO IN TV – La querelle riguardante i diritti TV per la Serie A nel triennio 2021-24 sembra giunta al termine. Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, la Lega Serie A – nel corso dell’Assemblea odierna – ha assegnato il pacchetto 2 a Sky . Che potrà quindi trasmettere – in co-esclusiva con Dazn – tre partite per ogni turno di campionato. Nello specifico, si tratta di una gara al sabato (20.45), una alla domenica (lunch match delle 12.30) e il posticipo del lunedì.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: