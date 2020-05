Diritti TV, Sky Dazn e Img non pagano per un motivo. Cause dai club? – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” da oggi i club di Serie A possono partire con l’ingiunzione nei confronti delle pay-tv che non hanno ancora saldato l’ultima rata. Sky in particolare chiede lo sconto in caso di ripresa, decisivo il ruolo di De Siervo.

ANCORA DIRITTI TV – Da oggi i club di Serie A potranno partire con l’ingiunzione di pagamento nei confronti delle pay-tv che non hanno saldato l’ultima rata a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, aveva ricevuto mandato dai club di trattare con i titolari dei diritti tv per trovare una soluzione al mancato pagamento. Le prime conversazioni non hanno portato a nulla di risolutivo, soprattutto nei confronti di Sky, che oltre a chiedere una dilazione di pagamento come fatto da DAZN e Img, ha introdotto il discorso di forti sconti anche in caso di ripresa del campionato.