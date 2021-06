Diritti TV Serie A, DAZN rifiuta offerta da mezzo miliardo di Sky

Nelle ultime ore tiene banco la questione relativa ai diritti tv in Serie A. Secondo quanto riportato dal portale “Bloomberg”, DAZN avrebbe rifiutato l’offerta da 500 milioni di euro di Sky per la trasmissione delle partite

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Bloomberg, DAZN avrebbe rifiutato l’offerta di Sky, arrivata nelle ultime ore, per condividere i diritti televisivi della Serie A. L’emittente satellitare, nel corso della giornata di ieri, aveva avanzato un offerta di 500 milioni di euro per mantenere l’app di DAZN all’interno dei suoi decoder, così come il suo canale all’interno del palinsesto satellitare. La piattaforma streaming ha rifiutato l’offerta: appoggiata dal miliardario Len Blavatnik, infatti, DAZN prevede di offrire in solitaria le partite della massima serie italiana per i prossimi tre anni.

Fonte: Daniele Lepido – Bloomberg.com