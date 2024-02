Diritti tv, pazzesco gap tra la prima in Italia (l’Inter) e l’ultima inglese!

Il gap tra la Serie A e la Premier League in relazione ai diritti televisivi è clamoroso. L’Inter prima in Italia ha guadagnato meno della squadra retrocessa in Championship.

GAP PAZZESCO − Tra la Serie A e la Premier League il gap economico è di proporzioni inaudite. E il dato sui diritti televisivi ne è la più cocente riprova. La lega inglese ha infatti ufficializzato le cifre ufficiali sulla distribuzione dei diritti televisivi per la stagione 2022-23. Il Southampton, ultimo in classifica e retrocesso in Championship, ha guadagnato 121 milioni di euro. L’Inter, prima in Italia, ne ha incassati solamente 87. Dunque, gli inglesi, oggi in Serie B inglese, ha guadagnato quasi il 40% in più dell’Inter capolista in Serie A e finalista dell’ultima edizione di Champions League. Dietro l’Inter seguono in Serie A: Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Il Manchester City con 206 milioni ha raccolto più di nerazzurri e Milan (80) messe insieme.