Diritti tv, Lega Serie A e Sky in tribunale: ma alcuni club non seguono – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, alcuni club non vorrebbero seguire la linea scelta “contro” Sky per la questione diritti tv.

GUERRA MA NON TROPPO – Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha presentato in tribunale, tramite l’avvocato Vaccarella, la richiesta di ingiunzione di pagamento a Sky per il saldo dell’ultima rata per i diritti TV. Oltre la Lega Serie A però, anche i club dovrebbero presentare la propria richiesta, ma non tutti lo faranno. Un gruppo di società, come alcune big, vogliono restare fuori dal conflitto, a eccezione però di Napoli e Lazio. Al momento restano fuori da questo “conflitto” Dazn e Img, che a differenza di Sky non hanno mai chiesto uno sconto nei pagamenti ma semplicemente un rinvio.

Fonte: Corriere dello Sport.