Diritti tv, i club di Serie A vogliono il saldo 2020: pronte diffide e avvocati – CdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, club di Serie A pronti alla guerra totale per quanto riguarda l’ultima rata dei diritti TV: Sky vuole lo sconto multimilionario.

SCONT(R)O DIRITTI TV – Come già noto da tempo, Sky, Dazn e Img non hanno pagato l’ultima rata per il pagamento dei diritti tv. Per i club di Serie A “il denaro dei broadcaster è fondamentale. In alcuni casi è soltanto la principale fonte di ricavo, e addirittura l’unica” – secondo quanto riportato dal quotidiano romano -. Anche la posizione della Lega Serie A è chiara: i broadcaster devono pagare, visto che il campionato si è interrotto per forza maggiore. La situazione è la stessa da tempo: mentre Dazn e Img (che rivende i diritti TV all’estero), hanno chiesto un rinvio del pagamento, secondo Sky, invece, è necessario uno sconto (tagliare 120 e 140 milioni di euro mentre sarebbero stati 255 in caso di stop definitivo), anche in caso di ripresa del campionato.

Fonte: Corriere dello Sport.