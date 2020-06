Diritti TV, giorno decisivo per la Serie A in chiaro ma nessuna “diretta gol” – CdS

Oggi secondo il “Corriere dello Sport” sarà la giornata decisiva per i diritti TV e in particolare la questione partite in chiaro in Serie A: perde quota però l’ipotesi “diretta gol”.

GIORNO DECISIVO – Serie A in chiaro? Oggi probabilmente sarà la giornata decisiva. Di pomeriggio, infatti, sarà previsto un incontro tra il Ministro Vincenzo Spadafora e l’Amministratore Delegato di Sky, Ibarra. L’obiettivo è quello di trovare un accordo per alcune partite di Serie A in chiaro, ma non solo con Sky, ma anche con Dazn, anch’essa titolare di una parte dei diritti. Due scanari sul tavolo: da una parte la trasmissione di alcune gare in chiaro, dall’altra con la modalità della “diretta gol”. Anche se quest’ultima, come riportato dal quotidiano romano, sembrerebbe perdere colpi, visto che sono considerate troppe le finestre in cui sono distribuite le partite.

Fonte: Corriere dello Sport.