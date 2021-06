Diritti TV, colpo a sorpresa di Sky: offerta a DAZN da mezzo miliardo – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Sky avrebbe fatto una clamorosa offerta a DAZN per trasmettere le sette partite attraverso una sua app e un canale dedicato. Svolta in arrivo?

A SORPRESA – Diritti TV, nuova offerta a sorpresa da parte di Sky a DAZN per poter rendere le sette partite disponibili anche attraverso l’emittente televisiva di casa Comcast. L’obiettivo appunto sarebbe quello di trasmettere le 7 partite in esclusiva DAZN anche sull’app SkyQ e uncanale satellitare. Una strategia simile a quello accaduto negli ultimi anni con il canale 209. Una mossa a sorpresa da parte di Sky per le restanti partite di Serie A, oltre le tre in co-esclusiva. L’offerte si aggirerebbe intorno al mezzo milione, ora palla a DAZN.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Fanelli