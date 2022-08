Dionisi: «Vittorie con Inter, Milan e Juventus? Libro già chiuso. Scudetto…»

Alessio Dionisi, alla vigilia di Juventus-Sassuolo in conferenza stampa, è ritornato sulle tre prestigiose vittorie in trasferta contro Inter, Milan e Juventus dello scorso anno. Poi dice la sua sulla lotta Scudetto

SQUADRE AL VERTICE − Dionisi ritorna sui tre successi fuori casa contro le grandi, lo scorso anno. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto: «Vittoria in trasferta contro Inter, Milan e Juventus scorsa stagione? Siccome è una cosa anomala, per questo siamo passati alla storia. Difficilmente si potrà ripetere. Non siamo quelli dello scorso anno, si apre adesso un altro libro. Non mi piace citare le prestazioni e i risultati scorsi perché fanno parte del passato, libro già chiuso. Favorita Scudetto? Per ovvie ragioni sia la squadra campione in carica, la vicina di casa e la squadra che affronteremo domani».