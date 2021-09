Dionisi: «Scudetto? Inter favorita! Dzeko bomber. Io dalla D a Mourinho!»

Dionisi, ex calciatore a quest’anno tecnico del Sassuolo, in un’intervista al “Corriere dello Sport” parla della sfida contro Mourinho, della lotta per lo scudetto e altro ancora.

DALLA D A MOURINHO – Dionisi, la prima volta da allenatore contro José Mourinho: «Quando vinceva la Champions League con il Porto io ero in Serie D, nel Voghera, dove giocavo difensore. Quando vinse il Triplete con l’Inter, invece, noi vincemmo il campionato di Serie D. Undici anni dopo lo ritrovo da avversario, Mourinho ha segnato la storia del calcio e quando smetterà, lascerà una traccia indelebile avendo vinto due Champions League con due formazioni non favorite come Porto e Inter».

SENZA DZEKO – Dionisi parla dell’addio di Edin Dzeko alla Roma e delle differenze con Abraham: «Roma senza Dzeko? Anche se diverso da Abraham, parliamo di due grandi bomber. Dzeko lega di più il gioco, l’inglese è un vero finalizzatore, abile nell’attaccare l’area avversaria».

SCUDETTO – Dionisi dice la sua riguardo la lotta al vertice per quanto riguarda la Serie A: «I favoriti per lo scudetto? Mi piacerebbe dire Atalanta, però credo che ci ha vinto l’ultimo campionato sia la candidata insieme alla Juventus».

