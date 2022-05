Dionisi: «Sassuolo-Milan? Da preparare più tatticamente che di testa»

Alessio Dionisi, ripreso dai microfoni di Sportitalia durante il convegno Generazione S, si è espresso sul match di domenica contro il Milan. Gara che coinvolge a distanza anche l’Inter per la corsa Scudetto

CONTRO LE BIG − Dionisi sulle vittorie contro le tre grandi del campionato e sul match di domenica decisivo in ottica Scudetto: «Sassuolo bene contro Inter, Milan e Juventus? Le partite sono determinate da episodi. Delle volte passare in vantaggio contro queste squadre diventa difficile perché ti possono ribaltare la partita. Siamo stati bravi contro tutte e tre, anche se nell’ultima contro la Juventus abbiamo perso. Sassuolo-Milan? Queste gare non c’è bisogno di prepararle tanto mentalmente perché tutti le vorrebbero giocare, soprattutto con lo stadio completamente esaurito. Dobbiamo ovviamente prepararla tatticamente e tecnicamente per affrontarla al meglio».