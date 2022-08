Dionisi: «Pinamonti l’ideale sostituto di Scamacca. Non dal 1′? Un motivo»

Pinamonti è passato dall’Inter al Sassuolo per circa venti milioni di euro. L’attaccante è entrato nella ripresa a risultato però già compromesso. Le parole di Dionisi

SOSTITUTO IDEALE − Alessio Dionisi, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto alla domanda sull’ex Inter Pinamonti: «Andrea Pinamonti si è allenato poco, per questo non ha giocato dal 1′. Dovrà recuperare la condizione giocando ma è il nostro attaccante, l’ideale sostituto di Gianluca Scamacca. Peccato per il risultato, avevamo fatto un ottimo primo tempo. Soprattutto nei primi 25′».