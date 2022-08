Dionisi: «Pinamonti? Forse titolare! Contro la Juventus no per tre motivi»

Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Lecce, match valido per la seconda giornata di campionato. Il tecnico neroverde parla dell’ex Inter Pinamonti svelando il motivo per il quale non è sceso in campo dal 1′ contro la Juventus

POSSIBILE TITOLARE – Alessio Dionisi annuncia qualche cambio di formazione rispetto alla sfida con la Juventus, annunciando che Andrea Pinamonti potrebbe essere titolare: «Sicuramente cambierò qualche interprete. Pinamonti è un giocatore bravo, sono molto contento che sia arrivato e sono sicuro che sarà di aiuto a tutti. È il calciatore giusto per sostituire chi è uscito. Può essere che domani partirà titolare. Con la Juventus è stata una scelta dettata dal fatto che aveva fatto pochi allenamenti, che la partita con i bianconeri è particolarmente impegnativa e che magari pensavamo di fare una partita più difensiva».