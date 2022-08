Dionisi: «Pinamonti deve giocare e ritrovare la condizione, ci aiuterà»

Alessio Dionisi in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Juventus, ha parlato delle condizioni di Andrea Pinamonti.

COSA MANCA – Dionisi spiega il motivo dell’esclusione di Pinamonti e parla delle sue condizioni: «Non è solo demerito nostro, possiamo essere più fluidi ed efficaci. Andrea Pinamonti è arrivato anche per darci questo, ha solo bisogno di giocare per trovare la condizione migliore. Non era la partita giusta per farlo cominciare dall’inizio, preferivo giocarmelo a partita in corso».