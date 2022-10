Dionisi non si sbilancia su Inter ed altre: «Napoli quasi imbattibile! Poi…»

Dionisi al termine di Napoli-Sassuolo, sfida che ha visto stravincere la squadra di Spalletti (vedi report), è intervenuto in conferenza stampa dove ha risposto anche su una domanda sulle squadre di alta classifica finora affrontate, Inter compresa. Il tecnico neroverde ritiene che la classifica sia corretta

CLASSIFICA VERITIERA – Alessio Dionisi dopo aver affrontato il Napoli dice la sua in conferenza stampa sulle altre squadre di alta classifica finora affrontate, Inter compresa: «Qual è la più forte? Sinceramente non sta a me dirlo, anche perché in base a quando affronti una squadra può essere più semplice o più complicato. Ad oggi, dopo dodici partite, la classifica parla chiaro. Il Napoli in questo momento sembra quasi imbattibile, poi in campionato ci sono altre squadre che se la giocheranno. La squadra di Spalletti ora merita di stare dov’è».