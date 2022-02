Dionisi: «Con l’Inter soddisfatto per due motivi. Pizzico di fortuna!»

Alessio Dionisi, in conferenza stampa prima della partita contro la Fiorentina, è tornato a parlare della vittoria di domenica a San Siro contro l’Inter. Definendosi soddisfatto per due motivi principali.

APPAGAMENTO – Queste le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi sulla vittoria contro l’Inter: «I ragazzi hanno speso tanto per la partita fatta domenica, ci sono serviti giorni per riprenderci. Non siamo abituati a giocare sempre contro squadre così forti, ma adesso abbiamo recuperato. Sono stato soddisfatto soprattutto della prestazione e dell’atteggiamento e non credo di essere smentito se dico che potevamo far più gol. Ma siamo anche stati fortunati a non prenderlo. È impossibile non concedere qualcosa all’Inter, quindi siamo stati premiati per la prestazione e per me questa è stata la cosa più appagante».