Dionisi: «Inter? Sarà partita difficile!». Poi fa il punto su Berardi e Traorè

Dionisi dopo la vittoria del Sassuolo con la Salernitana (vedi report), pensa al prossimo impegno di campionato con l’Inter. Il tecnico neroverde fa il punto anche su due infortunati, vale a dire Berardi e Traorè. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

SPERANZA – Alessio Dionisi dopo la vittoria del Sassuolo con la Salernitana è già proiettato al prossimo impegno con l’Inter, in programma sabato 8 ottobre alle ore 15 al Mapei Stadium. Il tecnico neroverde ha una speranza: «In settimana ci attende una partita difficile contro l’Inter. Se torna Berardi? Non lo so, sia lui che Traorè si stanno allenando da un po’ di giorni, anche se non a pieno regime. La speranza è quella però non possiamo sbilanciarci».