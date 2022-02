Dionisi: «Dopo la vittoria sull’Inter c’era un rischio. Invece Sassuolo ottimo»

Dionisi è soddisfatto per la vittoria al 94′ del suo Sassuolo contro la Fiorentina (vedi articolo). Intervistato da DAZN, il tecnico dei neroverdi segnala di aver proseguito dopo lo 0-2 sull’Inter di domenica.

DALL’INTER ALLA FIORENTINA – Alessio Dionisi vede continuità nelle ultime due vittorie del Sassuolo: «Non era facile, perché comunque siamo una piccola squadra, una realtà che vince a San Siro e magari era un po’ inebriata. Il rischio era che non approcciassimo bene la partita, invece abbiamo fatto un primo tempo ottimo e forse meritavamo di più. Nel secondo tempo la Fiorentina ha messo dentro giocatori ancora più bravi di quelli che sono usciti, ha alzato il baricentro e ci ha schiacciati un po’. La nostra stanchezza non ci ha permesso di attaccare come volevamo, forse pensavamo di averla vinta quando loro sono rimasti in dieci. Bravi loro a rimetterla a posto ma siamo stati premiati perché nel computo di un po’ di partite oggi ce la meritavamo».