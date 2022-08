Dionisi: «Contento di Pinamonti, è simile a Caputo ma dovrà adattarsi!»

Alessio Dionisi in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Juventus ha parlato dell’arrivo di Andrea Pinamonti dall’Inter.

COME CAPUTO – Dionisi in conferenza stampa si sofferma a parlare anche dell’arrivo di Pinamonti in nero-verde: «Andrea è arrivato l’altro ieri, il primo allenamento lo ha fatto ieri mattina. Si è sempre allenato, gli manca la partita perché aspettava di sapere dove avrebbe giocato. Siamo contenti di averlo nel Sassuolo, sono contento del suo arrivo. È in una buona condizione, cercheremo di capire se farlo giocare dall’inizio o a gara in corso, lo scopriremo nei prossimi allenamenti. Ora l’obiettivo è quello di fargli trovare la condizione con le partite. Pinamonti si avvicina alle caratteristiche di Caputo, è simile ma non uguale. ra dovrà essere bravo ad adattarsi al Sassuolo e i compagni ad adattarsi a lui».