Dinamo Zagabria, vittoria pesantissima: battuto il Rijeka! 90′ per Sucic

La Dinamo Zagabria compie un passo fondamentale nella corsa al titolo, superando 1-0 il Rijeka, finora capolista del campionato. Una vittoria dal peso enorme, che permette alla squadra di Perkovic di salire a quota 55 punti, a una sola lunghezza proprio dal Rijeka e dal secondo posto. In campo tutta la partita Sucic.

RIAPRE TUTTO – Decisivo, al Maksimir, il gol messo a segno da Marko Pjaca al 13’: una zampata da vero rapace d’area, su cui nulla ha potuto il portiere avversario. Dopo il vantaggio, la Dinamo ha saputo gestire la partita con grande maturità, concedendo pochissimo agli avversari e sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. Ottima la prova di Petar Sucic, titolare per tutti i 90 minuti nel 3-4-2-1 disegnato da Perkovic. Il centrocampista croato, già promesso sposo dell’Inter per la prossima stagione dopo la firma arrivata a gennaio, ha confermato ancora una volta il suo valore. Per il Rijeka, invece, una sconfitta pesante che riapre completamente i giochi. Il finale di stagione si preannuncia rovente, con almeno tre squadre in corsa per il titolo e margini di errore sempre più ridotti. La Dinamo Zagabria torna dunque a respirare l’aria d’alta classifica e, con prestazioni di questo livello, può davvero sognare di riprendersi il trono del calcio croato.