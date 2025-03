Dinamo Zagabria, pari beffa nel finale e in nove: Sucic subentra nei primi 45′!

La Dinamo Zagabria, in doppia inferiorità numerica, si fa rimontare nel finale dall‘Hajduck Spalato. Il nuovo acquisto dell’Inter, Petar Sucic, subentra nel primo tempo.

INGRESSO – L’Inter guarda con attenzione Dinamo Zagabria-Hajduck Spalato, il derby andato in scena oggi pomeriggio nel campionato croato. In campo, infatti, c’è anche Petar Sucic, il centrocampista acquistato nel mercato di gennaio che vestirà i colori nerazzurri a partire da giugno 2025. Il calciatore non è stato schierato nella formazione titolare dall’allenatore Fabio Cannavaro, ma ha comunque giocato una buona fetta di partita. Il suo ingresso in campo è, infatti, avvenuto già nel primo tempo, quando al 28′ ha sostituito il titolare Arijan Ademi.

Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato 2-2

LA PARTITA – Sucic è subentrato con la sua Dinamo Zagabria già in vantaggio, grazie al gol messo a segno al quinto minuto da Martin Baturina. Pochi minuti dopo, però, l’Hajduk Spalato pareggia i conti con lo sfortunato autogol di Bartol Franjic, che provando a spazzare il pallone finisce per metterlo dentro di testa nella sua porta. Subito dopo la ripresa, al 49′, Ronael Pierre-Gabriel sigla il raddoppio dei padroni di casa, cogliendo l’assist di Baturina. Al 61′, poi, la Dinamo Zagabria resta in inferiorità numerica, dopo il secondo giallo ricevuto da Stefan Ristovski in seguito a un intervento falloso. Il finale si allunga, per via dell’interruzione della gara al 78′, con l’arbitro che concede 12 minuti di recupero. È proprio al 90+2′ che l’Hajduk Spalato accorcia di nuovo le distanze con il colpo di testa vincente di Filip Krovinovic. Altro cartellino rosso per la Dinamo Zagabria, che al 90+11′ perde anche Niko Gelesic dopo un fallo ai danni di Ivan Lucic. Dopo un ampissimo recupero, la sfida termina sul risultato di 2-2.