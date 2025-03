Dinamo Zagabria, ampia vittoria in campionato: Sucic a pieno regime!

Altra vittoria per la Dinamo Zagabria di Luka Sucic. Il giovane centrocampista che l’Inter aspetta di accogliere gioca per 90′ nella gara termina 3-0 contro la Lokomotiva Zagabria.

IN CAMPO DAL 1′ – Torna in campo la Dinamo Zagabria, e con essa anche Luka Sucic. La squadra del centrocampista croato, che approderà all’Inter nel corso dell’estate, ha sfidato la Lokomotiva Zagabria, ottenendo un’altra vittoria in HNL. La sfida del campionato croato, infatti, ha visto gli uomini di Fabio Cannavaro ottenere un ampio successo, di 3-0, davanti ai propri tifosi. Il primo gol, che ha sbloccato il match di quest’oggi, è arrivato al 14′ dalla conclusione di Theophile-Catherine, su assist di Stojkovic. Poi quest’ultimo ha raddoppiato al 34′, sfruttando l’assist di Pjaca.

Dinamo Zagabria-Lokomotiva Zagabria 3-0

IL FINALE – Al 61′ la Dinamo Zagabria ha messo in cassaforte il risultato col tris ad opera di Kanga. Poi la Lokomotiva Zagabria rischia anche il poker al 76′, quando Petkovic spreca la chance dal dischetto sbagliando il rigore. Intanto per Luka Sucic arrivano 90′ minuti in campo, dopo che nell’ultima gara era stato sostituito quindici minuti prima dalla fine. Dunque, sempre più minutaggio e spazio per il classe 2002 che, dopo lo stop causato dall’infortunio, è tornato a disposizione del suo allenatore a partire da febbraio. Tutte buone notizie per l’Inter che attende solo di poterlo accogliere nel club tra qualche mese.