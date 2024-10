Dinamo Zagabria-Monaco 2-2, gol e spettacolo nel secondo tempo

Si è chiusa con un pareggio (2-2) la sfida tra la Dinamo Zagabria e il Monaco nello stadio Maksimir. Un punto per i monegaschi che a fine gennaio affronteranno l’Inter nell’ultima giornata di Champions League.

PAREGGIO – Solo punto per il Monaco nella sfida appena terminata contro la Dinamo Zagabria. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa si alzano i ritmi e di conseguenza lo spettacolo con il match che si chiude con un pirotecnico 2-2. Prima parte di gioco in assoluta tranquillità per entrambi le squadre. Al termine del primo tempo però, la DInamo Zagabria affonda bene e trova il gol del vantaggio con Petar Sucic. Azione perfetta per i padroni di casa. Contropiede fulmineo della Dinamo Zagabria, Baturina crossa bene e pesca Sucic che da distanza ravvicinata non sbaglia l’appoggio in rete.

Dinamo Zagabria-Monaco, rimonta completata

SECONDO TEMPO – Dopo un primo tempo tranquillo e con il gol dei padroni di casa, nella ripresa succede di tutto. Al 66′ arriva il raddoppio dei padroni di casa. Il solito Martin Baturina vola sulla corsia e dal limite dell’area calcia con precisione dove Philipp Kohn non può mai arrivarci. Al 74′ però, il Monaco si rimette in carreggiata e trova il gol che riaccende le speranze. Corner messo in messo, Mohammed Salisu sale bene di testa e impatta la sfera all’angolino di sinistra. Al 90′ arriva la doccia gelida per i croati: l’arbitro fischia un calcio di rigore netto per gli ospiti. Dal dischetto si presenta Denis Zakaria che con freddezza mette la palla sotto al sette. Al triplice fischio un punto a testa, con il Monaco che affronterà l’Inter di Simone Inzaghi il prossimo 29 gennaio.