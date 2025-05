Dinamo Zagabria, il gol di Sucic non basta: il campionato va al Rijeka!

La Dinamo Zagabria batte il Varadzin 1-0 grazie al gol del futuro giocatore dell’Inter Petar Sucic. Il risultato, però, non basta: è il Rijeka ad aggiudicarsi il titolo di campione nel campionato croato.

FINALE AMARO – La Dinamo Zagabria si gioca tutto negli ultimi 90′ minuti di campionato, e il finale è simile a quello dell’Inter due giorni fa in Serie A. Nonostante la vittoria della squadra di Fabio Cannavaro, arrivata grazie al gol del neo nerazzurro Petar Sucic, il titolo va al Rijeka. Nonostante il punteggio pari, la classifica vede il club della città di Fiume primeggiare dopo il successo casalingo contro contro lo Slaven Belupo. Nella corsa allo scudetto vi era anche l’Hajduk, con meno speranze perché lontana due punti dalle dirette avversarie.

Dinamo Zagabria-Varadzin 1-0

BUONI SEGNALI – Il gol di Sucic, arrivato al 38′ del primo tempo, risulta inefficace ai fini del campionato ma offre un ottimo bigliettino da visita in vista del suo approdo a Milano. L’Inter, infatti, pregusta il suo nuovo giocatore, che potrà utilizzare già a partire dal Mondiale per Club. Il centrocampista classe 2003, titolarissimo con la Dinamo Zagabria, ha messo nelle gambe 88 minuti nella sua ultima partita nel campionato croato. L’allenatore Cannavaro ha scelto di far accomodare in panchina Sucic solo nel finale, sostituendolo con Kacavenda. Finale dolce amaro per il futuro nerazzurro.