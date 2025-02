Dinamo Zagabria fuori dalla coppa! Sconfitta con Sucic in campo

La Dinamo Zagabria perde con il risultato di 1-0 ai quarti di finale di Coppa di Croazia contro l’Osijek. L’Inter continua a guardare Petar Sucic, rientrato in campo.

FUORI – La Dinamo Zagabria perde clamorosamente contro l’Osijek ai quarti di finale di Coppa di Croazia con il risultato di 1-0. La squadra di Fabio Cannavaro continua ad andare male in questa stagione deludente dal punto di vista degli obiettivi mancati. I croati hanno già mancato la qualificazione ai playoff di UEFA Champions League nonostante la vittoria sul Milan per 2-1 all’ultima giornata, oggi perdono la possibilità anche di alzare un trofeo. La distanza dalla prima in campionato è di sette punti, la rimonta in questo momento è complicata.

Dinamo Zagabria-Osijek, il focus su Sucic! La partita

PRESTAZIONE – La partita cattura l’interesse dell’Inter, perché in campo è tornato Petar Sucic. Il centrocampista a partire dal Mondiale per Club di giugno vestirà la maglia nerazzurra, è stato acquistato a gennaio per una cifra intorno ai 14 milioni di euro più 2 di bonus. Oggi Sucic ha giocato appena 45 minuti, è uscito ad inizio secondo tempo dopo aver ricevuto un’ammonizione alla fine della prima frazione. Seconda gara consecutiva sul rettangolo di gioco, l’infortunio delle settimane precedenti pare pienamente superato.