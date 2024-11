Dimarco, tanti auguri nel giorno di Inter-Napoli! +27

Federico Dimarco è il festeggiato di oggi in casa nerazzurra: nato il 10 novembre 1997, l’esterno sinistro compie 27 anni proprio nel giorno del big match Inter-Napoli. Pronto per farsi un bel regalo

COMPLEANNO – Federico Dimarco spegne oggi 27 candeline. L’esterno sinistro nerazzurro, grande tifoso e protagonista di tutta la trafila delle giovanili del club, è un punto fermo dell’Inter di Simone Inzaghi. E lo è diventato proprio da quando è tornato a casa, in seguito a una serie di esperienze in prestito e non, fra cui l’ultima, a Verona, che gli ha permesso proprio di ricevere la chiamata della squadra che ha sempre sognato fin da ragazzo. Da allora, dopo una prima stagione con il dualismo con Ivan Perisic, Federico Dimarco ha avuto una crescita pazzesca, arrivando a essere considerato – e a ragione – fra i migliori nel suo ruolo in tutta Europa. Con ancora tanti anni davanti a sé per poter dare il suo prezioso contributo alla squadra.

Federico Dimarco e il compleanno nel giorno di Inter-Napoli: titolare con possibilità di farsi un regalo

TITOLARE – Federico Dimarco sarà regolarmente in campo dal primo minuto in Inter-Napoli di questa sera, tornando titolare dopo aver riposato nella sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal vinta 1-0 lo scorso mercoledì e decisa dal dischetto da Hakan Calhanoglu. L’esterno sinistro si prepara ad affrontare Matteo Politano sulla fascia sinistra nerazzurra, in un duello che si rivelerà molto importante. Proprio dai piedi dell’esterno, infatti, sono spesso arrivate le giocate che hanno permesso di risolvere le partite. Ultimo, ma non per importanza, il bellissimo cross che ha trovato Lautaro Martinez nella gara contro il Venezia, gol decisivo per sbloccare e vincere una partita difficilissima.

TANTI AUGURI! – In attesa di sapere se potrà festeggiare anche in campo dopo Inter-Napoli, prima di partire per gli impegni con la Nazionale Italiana, auguriamo naturalmente – da parte di tutta la redazione di Inter-News.it – tanti auguri a Federico Dimarco per i suoi 27 anni!