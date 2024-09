Dimarco sui social: «Aspettavo questo momento da due mesi. Ho tanta voglia»

Federico Dimarco subito dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia, si espresse sui social ricordando i due mesi di estate passati a ricordare la brutta esperienza in Germania all’europeo.

TANTA VOGLIA – Archiviata la bella vittoria dell’Italia contro la Francia a Parigi, in casa Azzurri torna a splendere un po’ il sorriso dopo la cocente eliminazione a Euro2024. Federico Dimarco, attraverso un post su Instagram, è tornato a parlare dell’estate appena conclusa dopo un nulla di fatto con la spedizione italiana in Germania per l’Europeo. Queste le parole dell’esterno dell’Inter che oggi si è reso protagonista di un super goal che ha permesso all’Italia di Spalletti di portarsi in parità intorno alla mezz’ora di gioco: «È da 2 mesi e 8 giorni che aspettavo questo momento. La delusione dell’Europeo non si cancella con una partita. Ma con la voglia di giocare così, lottando sempre per la nostra Italia! Ciao grandi».

