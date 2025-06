Dimarco, stagione in affanno: cali fisici e tanta disconnessione

Archiviata la stagione con un nulla di fatto, in casa Inter si inizia a pensare anche alle prestazioni fatte nel corso dell’annata. Una che non è piaciuta è stata sicuramente quella di Federico Dimarco.

ERRORI – Non è stata la stagione che Federico Dimarco si aspettava. Né quella che si attendeva l’Inter. Il laterale sinistro nerazzurro ha attraversato l’annata 2024/2025 tra alti isolati e troppi momenti di affanno, segnati da una condizione fisica instabile e da un rendimento spesso discontinuo, soprattutto nei secondi tempi. Dimarco, che aveva iniziato il campionato con grandi aspettative dopo un’annata di alto profilo, ha faticato a mantenere intensità e lucidità.

Dimarco, si dovranno fare le valutazioni

CAMBI – Troppe partite chiuse in apnea, spesso visibilmente stanco già dopo l’intervallo. Un limite che ha condizionato il suo impatto offensivo e la sua affidabilità difensiva. La spinta e il piede sinistro restano di qualità, ma è mancata continuità: sia nel gioco che nella tenuta atletica. Inzaghi lo ha comunque confermato titolare per gran parte della stagione, anche per mancanza di alternative credibili, ma i dati e la sensazione visiva raccontano di un giocatore spesso scollegato dai ritmi alti, e incapace di gestire le fasi più delicate dei match. Archiviato il mondiale per club, l’Inter molto probabilmente inizierà a prendere sul serio qualche eventuale offerta che arriverà per l’esterno italiano.