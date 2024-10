Dimarco il Roberto Carlos dell’Italia! Tutto parte da Facchetti – CdS

Federico Dimarco incanta con l’Inter e con l’Italia. Giovedì sera all’Olimpico, prova supersonica del laterale mancino che entra di diritto nella scia azzurra dei terzini. Da Facchetti a Spinazzola, passando per Cabrini e Grosso.

PARAGONE LEGITTIMO – Non ha la stessa potenza e pericolosità sui calci di punizione da parte della leggenda del Brasile e del Real Madrid, Roberto Carlos, ma Federico Dimarco, sottolinea il Corriere dello Sport, lo ricorda per modalità di gioco e di corsa. E forse anche per questo fisico tozzo e la statura non eccessiva. Dimarco è un fuoriclasse nel suo ruolo e dunque il paragone con la leggenda della Seleçao può reggerlo, eccome. Giovedì sera, altra prestazione monstre del laterale mancino con la maglia della Nazionale: dopo il meraviglioso gol al Parco dei Principi contro la Francia, con il Belgio è entrato in entrambi i gol. Sul primo, ha consegnato a Cambiaso una palla da spingere in rete, crossando un traversone basso e preciso a tagliare fuori la difesa belga. Sul secondo, taglia il campo con un calcio al volo di collo di rara bellezza, mandando sempre Cambiaso a calciare pericolosamente verso la porta di Casteels. Insomma, numeri di alta scuola per il miglior esterno mancino d’Italia e uno dei migliori d’Europa.

Dimarco e i suoi illustri predecessori in Nazionale!

PREDECESSORI – Dimarco entra di diritto nella scia azzurra dei grandi terzini. In epoca moderna, tutto ebbe inizio con il mitico Giacinto Facchetti, leggenda dell’Inter e della Nazionale. Poi dal Mondiale del 1978 la svolta con Antonio Cabrini, che rivoluziona quel ruolo con la maestria del fuoriclasse. Corsa, resistenza ed estrema qualità. Fabio Grosso, campione del mondo 2006, era potente e veloce, forse non aveva la stessa finezza e visione di gioco. Leonardo Spinazzola è l’ultimo dei predecessori.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania