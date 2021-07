Dimarco pronto al salto nella sua Inter: si giocherà una maglia da titolare – TS

Dimarco è la conferma di Simone Inzaghi sulla fascia sinistra, la sorpresa che non ti aspetta e come sottolineato questa mattina da “TuttoSport”, l’occasione sfruttata al momento giusto.

OCCASIONE – Con la cessione di Young e l’arrivo in ritardo di Ivan Perisic, Federico Dimarco sta letteralmente sfruttando la sua occasione all’Inter per mettersi in mostra agli occhi del nuovo mister, Simone Inzaghi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e maturato sotto la guida di Ivan Juric a Verona, adesso Dimarco è pronto a fare il salto definitivo nella sua Inter. Anche ieri in amichevole contro il Crotone il ragazzo ha dimostrato tutte le sue qualità, realizzando anche un gol. Piede educato, corsa e tempi di inserimento, queste le tre grandi doti del ragazzo che adesso è veramente pronto a giocarsi una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

Fonte: TuttoSport