Dimarco, nessun esterno come lui in Europa. Ora il rinnovo – CdS

Federico Dimarco è diventato un punto fermo dell’Inter di Simone Inzaghi. Un altro gol fondamentale contro l’Empoli e stupendo. Il Corriere dello Sport elogia il giocatore nerazzurro.

FANTASTICO – Collo esterno di sinistro di controbalzo che porta la palla ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali opposto. Federico Dimarco disegna una traiettoria fantastica per sbloccare la partita contro l’Empoli e risultare decisivo per la vittoria dell’Inter numero cinque in campionato. Tifoso nerazzurro fin da bambino, il ragazzo di Calvairate sta impressionando chiunque. In Europa non c’è nessun esterno come lui nella partecipazione ai gol della squadra. 3 assist ed 1 gol segnato in Serie A, siamo solo alla quinta giornata. Il calciatore vuole rinnovare, ha raggiunto il punto più alto in carriera e non aspetta che le proposte di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti, il ruolo è lo stesso nell’Inter di Simone Inzaghi che lo aveva fatto iniziare da braccetto ai tempi di Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania