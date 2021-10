Dimarco: «Mi piacciono i giocatori tecnici come Marcelo, inarrivabile!»

Dimarco in un’intervista concessa su DAZN, ha parlato delle sue “skill” e del suo idolo Marcelo del Real Madrid. L’intervista andrà in onda mercoledì in versione integrale, ecco un’anticipazione.

SKILL – Dimarco in un’intervista ha parlato dei giocatori tecnici, in particolare uno: «Io un terzino con skill? Mi piacciono i giocatori tecnici, un nome? il miglior Marcelo del Real Madrid è una roba inarrivabile. Nel mio percorso mi sono trovato bene con Pazzini al Verona che di testa era forte (ride, ndr)».