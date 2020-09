Dimarco: “Mai avuto continuità di squadra, ora il Verona. Traversa-palo…”

Dimarco è stato uno dei protagonisti di Verona-Roma, visto che ha colpito la traversa e il palo con lo stesso tiro (vedi articolo). Il laterale sinistro, confermato in prestito dall’Inter ai gialloblù anche per questa stagione, ha parlato a DAZN al termine del match.

SCELTA CHIARA – Federico Dimarco analizza il suo presente partendo dall’occasionissima avuta durante Verona-Roma: «Non ho mai visto un tiro traversa-palo interno. Che devo fare? Ci riproverò la prossima partita. Il modo con cui giochiamo mi porta ad avere più opportunità di fare gol e assist: è merito della squadra se arrivo lì. La scelta di tornare al Verona? Comunque non avevo mai avuto continuità in una squadra: ho sempre fatto un anno e poi cambiavo squadra. Quest’anno, parlando anche col mister e con la società, ho deciso di rimanere qua anche per dare continuità al lavoro fatto negli ultimi sei mesi».