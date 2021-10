Dimarco, jolly per l’Inter. Arma in più per Inzaghi dalla panchina – TS

JOLLY – Federico Dimarco in questo inizio di stagione, è una sorta di dodicesimo uomo all’Inter. Quel calciatore che, entrando dalla panchina, cambia l’inerzia e le sorti della gara. Il calciatore, fresco di convocazione in Nazionale, è un autentico jolly: impiegato sia in difesa, come terzo di sinistra che in zona offensiva, come esterno alto. Inzaghi lo ha spesso inserito a gara in corso e, Dimarco, non ha mai deluso: ha propiziato il gol del pareggio con l’Atalanta ed ha approcciato al meglio la gara al suo ingresso in campo contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro è al lavoro per rendere Dimarco un’arma non solo a partita in corso, ma anche all’inizio. A testimonianza che, il numero 32 nerazzurro, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’Inter.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport