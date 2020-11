Dimarco: “Io difensore che ha creato più occasioni in A? Ciò dimostra…”

Condividi questo articolo

Federico Dimarco, terzino dell’Hellas Verona in prestito dall’Inter, ha parlato dopo la vittoria ottenuta in casa dell’Atalanta

ATALANTA-VERONA – Queste le parole di Federico Dimarco, terzino dell’Hellas Verona in prestito dall’Inter, al termine della partita vinta in casa dell’Atalanta. «Io il difensore che ha creato più occasioni in Serie A? Da quando sono arrivato, a gennaio, mi sono sempre messo a disposizione del mister e della squadra. Lavoro duro anche per sfruttare al meglio ogni opportunità offensiva che mi si presenta. Questa è la testimonianza che l’impegno paga, sempre».

Fonte: HellasVerona.it