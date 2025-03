Dimarco, l’Inter ritrova la sua vitamina D! In Europa il più costoso – TS

Riecco Dimarco, la vitamina D dell’Inter che ridà nuova linfa ed energia alla fascia sinistra di Inzaghi. In Europa, nessuno ha il costo più alto.

VITAMINA D – Solo ventiquattro ore e l’Inter ritornerà in campionato. Domani la sfida contro l’Udinese nel match valido per la trentesima giornata di campionato. A rimettere gli scarpini per scendere in campo nuovamente dal 1′ sarà anche Federico Dimarco. L’esterno, out dalla partita contro il Napoli dov’era uscito anzitempo non prima di illuminare il Maradona con il suo sinistro magico, ritroverà posto sull’out di sinistra. La vitamina D dell’Inter utile per ridare nuova linfa ed energia al gioco di Simone Inzaghi. Dimarco ha peraltro un ottimo score contro l’Udinese. Nella stagione 2022-23 mise a referto un assist per il gol decisivo di Mkhitaryan, mentre nel 4-0 dello scorso anno, realizzò uno dei quattro gol con cui la Beneamata abbatté l’allora undici di Cioffi. Domani ci riproverà.

Dimarco punta il record di gol! In Europa nessuna costa di più: l’Inter so lo tiene stretto

RECORD E COSTO – Dimarco, finora quattro gol e sette assist stagionali (di cui cinque in campionato), va a caccia della sua quinta rete per raggiungere il record di gol in carriera realizzato con Verona e con la stessa Inter. Ha ancora diverse partite per provarci. E se le valutazioni contano qualcosa, scrive Tuttosport, in questo momento Dimash può vantarsi di essere l’esterno sinistro più caro del Vecchio Continente. Secondo il portale specializzato Trasnfermarkt, il suo valore di mercato è stabilmente sui 60 milioni di euro – nel suo ruolo nessuno varrebbe quanto lui al momento.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati