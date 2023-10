Dimarco imprescindibile per Spalletti: non è l’unico dell’Inter! − SM

Dimarco è diventato imprescindibile anche per Luciano Spalletti e per la Nazionale Italiana ma non è l’unico dell’Inter. Ecco gli altri nomi.

IMPRESCINDIBILI − Federico Dimarco è diventato una pedina imprescindibile per Luciano Spalletti e per la Nazionale Italiana. Da leader dell’Inter a leader del gruppo azzurro, motivo questo per cui molto probabilmente partirà titolare già contro il Malta nella serata di sabato secondo SportMediaset. Non è però l’unico dell’Inter, perché il CT difficilmente penserebbe di poter rinunciare a un Francesco Acerbi o a un Nicolò Barella. Per non parlare delle incursioni di Davide Frattesi e alla professionalità di Matteo Darmian.